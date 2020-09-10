Walmart начал доставлять товары дронами в Северной Каролине. Пока что в тестовом режиме

Walmart начал доставлять товары дронами в Северной Каролине. Пока что в тестовом режиме

Крупный американский розничный продавец Walmart начал тестирование в Северной Каролине (США) сервиса по доставке товаров дронами, который, как ожидается, позволит значительно сократить сроки поставки.

Пилотный проект стартовал сегодня в Фейетвилле (Северная Каролина) с использованием дронов производства израильского стартапа Flytrex. С их помощью покупателям доставляются отдельные продукты и предметы домашнего обихода из находящихся поблизости магазинов Walmart.

«Дроны, которые управляются через облако с помощью интеллектуальной и простой панели управления, помогут нам получить ценную информацию о качестве обслуживания клиентов и работе сотрудников, от сбора и упаковки до запуска беспилотника и доставки», — заявил старший вице-президент Walmart Том Уорд (Tom Ward).

Flytrex сообщил, что его дроны могут развивать скорость до 32 мили в час (около 51,5 км/ч), высота полёта составляет 230 футов (около 70 м). С их помощью можно транспортировать до 6,6 фунта (около 3 кг) груза в радиусе до 3,5 мили (около 5,6 км) от магазина.

Объявление Walmart о запуске пилотного проекта было сделано после того, как его конкурент Amazon заручился одобрением регулирующих органов США на использование парка дронов для доставки товаров. Wing, дочерняя компания Google, уже получила такое же разрешение и сейчас использует дроны для доставки в тестовом режиме товаров розничной торговли в Кристиансбурге (Виргиния, США).

И Amazon, и Wing всё ещё заняты доработкой технологии, прежде чем приступить к её более широкому использованию.

«Мы знаем, что пройдёт некоторое время, прежде чем мы увидим, как миллионы посылок доставляются с помощью дронов, — отметил Том Уорд. — Это всё ещё кажется чем-то вроде научной фантастики, но мы находимся на том этапе, когда всё больше и больше узнаем о доступных технологиях и о том, как мы можем использовать их, чтобы облегчить жизнь нашим клиентам».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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