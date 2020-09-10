Walmart начал доставлять товары дронами в Северной Каролине. Пока что в тестовом режиме

Крупный американский розничный продавец Walmart начал тестирование в Северной Каролине (США) сервиса по доставке товаров дронами, который, как ожидается, позволит значительно сократить сроки поставки.

Пилотный проект стартовал сегодня в Фейетвилле (Северная Каролина) с использованием дронов производства израильского стартапа Flytrex. С их помощью покупателям доставляются отдельные продукты и предметы домашнего обихода из находящихся поблизости магазинов Walmart.

«Дроны, которые управляются через облако с помощью интеллектуальной и простой панели управления, помогут нам получить ценную информацию о качестве обслуживания клиентов и работе сотрудников, от сбора и упаковки до запуска беспилотника и доставки», — заявил старший вице-президент Walmart Том Уорд (Tom Ward).

Flytrex сообщил, что его дроны могут развивать скорость до 32 мили в час (около 51,5 км/ч), высота полёта составляет 230 футов (около 70 м). С их помощью можно транспортировать до 6,6 фунта (около 3 кг) груза в радиусе до 3,5 мили (около 5,6 км) от магазина.

Объявление Walmart о запуске пилотного проекта было сделано после того, как его конкурент Amazon заручился одобрением регулирующих органов США на использование парка дронов для доставки товаров. Wing, дочерняя компания Google , уже получила такое же разрешение и сейчас использует дроны для доставки в тестовом режиме товаров розничной торговли в Кристиансбурге (Виргиния, США).

И Amazon, и Wing всё ещё заняты доработкой технологии, прежде чем приступить к её более широкому использованию.

«Мы знаем, что пройдёт некоторое время, прежде чем мы увидим, как миллионы посылок доставляются с помощью дронов, — отметил Том Уорд. — Это всё ещё кажется чем-то вроде научной фантастики, но мы находимся на том этапе, когда всё больше и больше узнаем о доступных технологиях и о том, как мы можем использовать их, чтобы облегчить жизнь нашим клиентам».



