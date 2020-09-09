В Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - Кличко

Фото: kiev.klichko.org

В Киеве в конце сентября откроют паркинг для посетителей зоопарка. На нем смогут размещаться более 400 автомобилей.

Заезд на парковку организован с ул. Зоологической, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Открытие паркинга упростит доступ в зоопарк и разгрузит дорожное движение. До реконструкции входной группы автомобили посетителей занимали весь крайний правый ряд проспекта Победы. А теперь - пытаются парковаться на улице Зоологической. Работы по строительству паркинга еще продолжаются", - сообщил мэр столицы.

Фото: kiev.klichko.org

Сейчас обустраивают шлагбаумы и автоматы для оплаты. Паркинг будет находиться на балансе зоопарка, поэтому заработанные средства будут идти именно на его потребности.

Определение стоимости парковки зависит от решения руководства зоопарка.

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

"Отмечу, что также продолжаются и работы по обновлению зоопарка. Там возводят новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году. В рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного «жилья» для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, возведут ветеринарную клинику с карантинными вольерами", - добавил мэр.