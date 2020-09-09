Школьник из шалости вылез на вагон и получил тяжелое поражение током на станции ”Беличи” на Киевщине

Школьник из шалости вылез на вагон и получил тяжелое поражение током на станции &rdquo;Беличи&rdquo; на Киевщине

На железнодорожной станции “Беличи” в поселке Коцюбинское на Киевщине 14-летний школьник из шалости вылез на грузовой вагон и получил тяжелое поражение электротоком. Сейчас он находится в реанимации с термическими ожогами II-III степени. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Установлено, что подросток вместе со своим одноклассником играли на железнодорожном вокзале. Подросток залез на один из грузовых вагонов поезда, стоявшего на отстое. Школьник по собственной неосторожности зацепился головой об провода под большим напряжением и получил поражение током”, – сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что школьник получил 60% термических ожогов II-III степени и находится в реанимационном отделении.

Полиция призывает школьников не проводить свой досуг рядом с объектами повышенной опасности, а их родителей контролировать местонахождение детей.

Проводится расследование всех обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Напомним, 16 июня, в Белой Церкви Киевской области на вокзале подросток попытался перелезть через грузовой вагон. Он получил удар током, после которого скончался.

Фото: пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области


Оксана Олейникова, КиевВласть

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