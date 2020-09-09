Криклий заявил, что работы по поднятию танкера Delfi идут по плану

Подрядчик работает по графику, учитывая корректировку на погодные условия.

Криклий заявил, что работы по поднятию танкера Delfi идут по плану
Фото: telegram.or@vladyslavkryklii

В Одессе работы по поднятию и отбуксировке танкера Делфи продолжаются, как и планировалось.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Зрада отменяется. Работы по поднятию и отбуксировке танкера Делфи продолжаются", - написал министр.

По его словам, сейчас осуществляют генеральную откатку забортной воды. После этого - проверка водотечности и ее устранение (при наличии). Указанные мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок.

"Безопасность - приоритет №1. Подрядчик работает по графику, учитывая корректировку на погодные условия. Сохраняем спокойствие и ждем финальных результатов. Уже скоро", - добавил Криклий.

Напомним, 6 сентября в Одессе стартовал финальный этап поднятия танкера Делфи. Криклий заявил, что все испытания завершены, экологическое состояние - в норме.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года танкер Delfi сорвался с якоря и сел на мель возле пляжа "Дельфин", перевернувшись на бок. Специальная комиссия назвала причинами аварии иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

В июне 2020-го рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов. В воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Он сказал, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Президент предупредил: если до 20 июля танкер не поднимут, делом займутся правоохранители.

25 июля новая попытка поднять танкер Delfi провалилась. Один из металлических тросов, которыми судно пытались подвинуть с места, оторвался почти сразу после начала операции. Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что дальнейшие работы будет выполнять Администрация морских портов Украины.

26 августа танкер Delfi удалось поставить на киль. Работы проводит компания "Краншип" без привлечения государственных средств.

3 сентября суд арестовал затонувший танкер Delfi. Должником признана зарегистрированная в Великобритании компания Mister Drake PC, а его представителем - житель Николаевщины Юрий Голиков.

4 сентября из танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов. Исследования показали превышение в воде предельно допустимых концентраций в 5,8 раза.

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