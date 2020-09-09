МВД не может притянуть к ответственности нардепа, который 60 раз попал на камеры за превышение скорости

МВД признает, что система автофиксации нарушений ПДД не может влиять на людей, имеющих право использовать оперативные автомобильные знаки (номера прикрытия), и ссылаются на законодательство. Это следует из слов замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

У Геращенко журналисты спросили о том, оплатила ли штрафы сестра народного депутата Антона Яценко, который превысил скорость 60 раз, что зафиксировали камеры автофиксации. Спросили про сестру, так как машина зарегистрирована на нее, но ездит – Антон Яценко.

Замминистра ответил, что все нарушители ПДД получают уведомления об оплате штрафов. Если штраф не оплачен в установленные законом сроки, то тогда материалы дела передаются в Исполнительную службу, которая взыскивает его в двойном размере.

Что же касается номеров прикрытия, то автомобилист, превысивший скорость на таких номерах, уведомление о штрафе не получит. Яценко считает, что данный момент нужно доработать на законодательном уровне, чтобы никто не уходил от ответственности.

Ранее стало известно, что с момента начала работы системы автофиксации нарушений ПДД полиция вынесла более 833 тысяч постановлений о штрафе. Более 646 тысяч постановлений уже оплачено, а 25 тысяч материалов передано в Исполнительную службу.