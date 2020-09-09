Mercedes G-Class получит “спортивную“ версию: в Сети показали тизер

Mercedes-Benz ранее уже не раз доказал, что Mercedes-Benz G-Class – уникальный кандидат для выпуска специальных версий. Скоро у него появится и «спортивная» версия, над которой работает Mercedes-AMG. В Сети показали её тизер.

Над дизайном «спортивного» «Гелендвагена» работал лично глава конструкторского отдела Mercedes-Benz Горден Вагенер. Кроме того, ему помогал известный американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло.

Пока нам трудно сказать что-то конкретное про дизайн спортивного G-Class, так как на тизере он умело скрыт. Однако, понятно, что он получит уменьшенный дорожный просвет по сравнению со стандартным вариантом, и очень большие гоночные колеса. Обратите также внимание, что под тканью на всех окнах этого внедорожника светятся решетки.

Всё это свидетельствует, что Mercedes-AMG выпустит очень спортивный «Гелендваген», предназначенный для быстрой поездки. Но так как в проекте участвовал Вирджил Абло, то можно ожидать, что этот внедорожник будет по-настоящему роскошным.