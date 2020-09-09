В Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна, есть погибший

Погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33-летнего коллегу госпитализировали.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве во время проведения сварочных работ взорвалась автоцистерна, в результате чего один человек погиб, еще один госпитализирован.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Сегодня в 9:32 поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной ... Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 - летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического события.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Напомним, в июле на базе отдыха во Львовской области взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек.

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