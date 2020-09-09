На улице Бальзака ограничили движение до 5 октября

На улице Бальзака ограничили движение до 5 октября

На улице Бальзака частично ограничат движение с 9:00 9 сентября до 5 октября. Там будут проводить средний ремонт.

Об этом этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Согласно информации КК “Киевавтодор”, покрытие будут обновлять на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем.

Во время работ движение будет ограничено частично.

В коммунальной корпорации извинились за неудобства.

Как сообщала KV, аудиторы Киевской горгосадминистрации (КГГА) установили, что с начала 2017 года по конец 2019 года КП “Киевавтодормост” допустило финансовых нарушений на сумму 32,2 млн гривен, что привело к потере 4,94 млн гривен и неэффективному расходованию бюджетных средств на сумму 6,6 млн гривен. “Ревизоры” выяснили, что предприятие заказывало работы по завышенным ценам, тратило деньги без особого смысла (на нереализованные проекты и дорогие гаджеты), не утруждало себя наполнением бюджета, сохранением коммунального имущества и бухгалтерским учетом. Руководству предприятия были даны рекомендации по устранению “недочетов”. Однако, можно предположить, что им “как с гуся вода”: за дорожную сферу столицы уже не первый год в разных амплуа отвечает нынешний замглавы КГГА Александр Густелев, которому сходили с рук и более серьезные “грехи”.

Фото: скриншот Google Maps 


Сергей Албул, КиевВласть

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