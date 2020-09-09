Илон Маск протестировал электромобиль Volkswagen

Илон Маск протестировал электромобиль Volkswagen

Основанная Илоном Маском автомобильная компания Tesla стала одним из символов электромобилей и мировым лидером по производству подобных транспортных средств, так что крупнейшие автомобильные концерны оказались в догоняющих. В том числе и концерн Volkswagen AG.

В 2019 году Volkswagen представил хэтчбек ID.3, который в 2020 году должен стать серийным и первым полностью электрическим автомобилем марки. Новую модель в числе прочих опробовал и глава концерна Volkswagen AG Герберт Дисс, компанию которому в тест-драйве составил Илон Маск.

Американец прибыл в Германию для контроля строительства завода Gigafactory 4 под Берлином — первый европейский завод Tesla в 2021 году должен начать выпуск электромобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y, батарей и электрических силовых установок для них.

Дисс встретил Маска в аэропорту Брауншвейг-Вольфсбург, куда Илон прибыл на бизнес-джете. Прямо на лётном поле глава Tesla протестировал новый Volkswagen ID.3, поинтересовавшись у Герберта техническими характеристиками хэтчбека и поделившись с немецким коллегой впечатлениями от электромобиля. Маск отметил хорошую разгонную динамику и управляемость новинки. Фото и видео со встречи Герберт Дисс опубликовал на своей странице в LinkedIn.

Напомним, ранее стало известно, что в Volkswagen ID.3 найдено множество ошибок в софте и для устранения багов привлечены не менее 10 000 специалистов, которые в ежедневном режиме тестируют модель и ликвидируют обнаруженные недоработки. По информации журналистов, каждый день выявляется порядка 300 ошибок в программном обеспечении электромобиля.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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