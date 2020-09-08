Полиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДД

Специальные приборы будут установлены в авто патрульных.

Полиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДД
Олексій Білошицький
Фото: МВС

Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули".

Об этом сообщается на сайте МВД.

Как отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, опыт передовых практик в сфере безопасности дорожного движения показывает, что, наряду с системой автоматической фиксации, должны работать также системы фиксации правонарушений в неавтоматическом режиме.

"В патрульной машине устанавливается прибор, позволяющий фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупаются 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов", - рассказал Билошицкий.

Глава Госагентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков добавил, что до конца года на дорогах Украины появятся четыре тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие годы.

"Все будет финансироваться из государственных программ. Все закупки и тендеры будут абсолютно прозрачными, пожалуйста, следите", - добавил он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей. "Первая часть - это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, и о них знают все водители. Вторая часть - это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья - это камеры типа TruCam", - пояснил он.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что на участках, где были установлены первые 50 камер автофото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, количество аварий снизилось в три раза.

1 июня 2020 года в Киеве и области заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В первые же сутки было зарегистрировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости.

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