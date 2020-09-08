В Украине планируют взвешивать не только грузовой транспорт, но и пассажирский

"Когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те же риски".

Габаритно-весовой контроль на украинских дорогах может быть распространен на пассажирский транспорт.

Об этом сообщил министр инфраструктуры

Владислав Криклий, передає "Интерфакс-Украина".

"Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те же риски. Это - об опасности для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", - сказал он.

По словам министра, этот вопрос пока дорабатывается совместно с депутатским корпусом.

Криклий также добавил, что до конца 2020 года на дорогах государственного значения будет установлено еще 50 систем взвешивания в движении WIM, а к концу 2021 года - еще 100.

Напомним, в начале сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле с помощью комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion). За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов пойдут в Дорожный фонд.

С осени 2019 года на основных трассах возле Киева начали устанавливать первые шесть WiM-комплексов. Они расположены на дорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). На четырех локациях замеры будут осуществляться в обоих направлениях движения, на двух - только в сторону Киева . Первый WiM-комплекс в Калиновке только за один месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза.

В июне президент Владимир Зеленский рассказал, что зашел в чат, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты контроля. Президент снял видео, в котором назвал далекобойщиков, едущих с перегрузом, "засранцами".