Полиция получит новые полномочия и будет проверять техническое состояние авто на месте остановки

В Украине, как известно, планируют вновь ввести обязательный плановый техосмотр для легковых автомобилей. Соответствующий законопроект уже разработан. Но патрульные полицейские получат право на свою собственную экспертизу машин…

Законопроект предусматривает, что полицейские смогут попросить водителя открыть капот автомобиля и провести небольшую техническую экспертизу. В частности, они в этом случае проверят, надежно ли закреплены болты и гайки. Проверка будет осуществляться при помощи визуального осмотра прямо на месте остановки.

Если правоохранитель заметит какую-то проблему, то автомобилиста отправят на повторный техосмотр на сертифицированное СТО. После прохождения повторного техосмотра автомобилист будет иметь иммунитет на четыре месяца от технических проверок на дороге.

Эксперты считают, что такая процедура приведет к коррупции на дорогах. Многие автомобилисты захотят решить проблему «на месте», без посещения СТО.

Авторы законопроекта утверждают, что это поможет снизить количество ДТП.

Пока законопроекта еще нет в Верховной Раде. Над ним продолжают работать. Значит, украинским водителям ещё рано паниковать.