Два трамвайных маршрута в Киеве изменят работу до конца рабочей недели

В работу столичных трамваев № 28, 33К с 8 по 11 сентября внесут плановые изменения. Это связано с ремонтом путей на ул. Гната Хоткевича и ул. Юрия Гагарина.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс” (*)

Согласно информации последние отправления трамваев:

Маршрут № 28:

от ст. м “Лесная”: 22:53, 23:04;от ул. Милославская: 23:00, 23:20.

Маршрут № 33К:

от П. Усенко: 23:08, 23:22;от ул. С. Лифаря: 23:14, 23:38.

Отмечается, что в 04:30 движение будет восстановлено по графику.

Напомним, Остановка автобусов маршрута №72 “Станция метро “Тараса Шевченко” в направлении проспекта Свободы на столичном Подоле перенесена на 60 метров вперед. Коммунальщики благоустраивают территорию.

КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, которым с 6 февраля 2020 года руководит экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев.

* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)

Фото: страница в Facebook КП “Киевпастранс”