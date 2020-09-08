В Киеве на станциях метро образовались огромные очереди из-за сбоя электронного билета

Людей призывают пользоваться наземными видами транспорта.

Очередь на вход в метро Черниговская
Фото: kiev.informator.ua
Очередь на вход в метро Черниговская

В метро Киева произошел сбой. Из-за неисправности в работе электронного билета на станциях образовались огромные очереди.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, не работает электронный билет и нет связи с банком.

Очередь на вход в метро Черниговская
Фото: kiev.informator.ua
Очередь на вход в метро Черниговская

По громкоговорителю на некоторых станциях людей призывают воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами. У касс и терминалов выстроились огромные очереди.

Метрополитен и местные власти Киева официальных заявлений пока не сделали.

Напомним, в июне в Киеве снова перекрывали мост Метро из-за сообщения о минировании. Останавливали движение метрополитена и автомобилей.

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