В Киеве на станциях метро образовались огромные очереди из-за сбоя электронного билета

Людей призывают пользоваться наземными видами транспорта.

Фото: kiev.informator.ua Очередь на вход в метро Черниговская

В метро Киева произошел сбой. Из-за неисправности в работе электронного билета на станциях образовались огромные очереди.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, не работает электронный билет и нет связи с банком.

Фото: kiev.informator.ua Очередь на вход в метро Черниговская

По громкоговорителю на некоторых станциях людей призывают воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами. У касс и терминалов выстроились огромные очереди.

Метрополитен и местные власти Киева официальных заявлений пока не сделали.