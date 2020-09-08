2020-09-08
В Киеве на станциях метро образовались огромные очереди из-за сбоя электронного билета
Людей призывают пользоваться наземными видами транспорта.
Фото: kiev.informator.ua
Очередь на вход в метро Черниговская
В метро Киева произошел сбой. Из-за неисправности в работе электронного билета на станциях образовались огромные очереди.
Об этом сообщает Информатор.
По предварительным данным, не работает электронный билет и нет связи с банком.
Фото: kiev.informator.ua
Очередь на вход в метро Черниговская
По громкоговорителю на некоторых станциях людей призывают воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами. У касс и терминалов выстроились огромные очереди.
Метрополитен и местные власти Киева официальных заявлений пока не сделали.
Напомним, в июне в Киеве снова перекрывали мост Метро из-за сообщения о минировании. Останавливали движение метрополитена и автомобилей.