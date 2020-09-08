МВД: на участках с камерами видеофиксации количество ДТП снизилось втрое

В Киеве и области количество ДТП уменьшилось с 37 до 13, а на некоторых участках аварии прекратились вообще.

В местах, где были установлены первые 50 камер автофото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, количество аварий снизилось в три раза.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Запуск системы был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения в Украине по сравнению с европейскими странами. С 1991 по 2019 год погибло в ДТП 174 тыс. 95 человек. А это - в десятки раз больше, чем во время вооруженной агрессии РоSSии. В прошлом году на дорогах Украины погибло 3454 человека", - отметил замминистра.

Геращенко добавил, что запуск системы автофиксации нарушений ПДД "оправдал все ожидания".

"После запуска первых 50 камер, а они сейчас работают на территории Киева и Киевской области, нам удалось достичь впечатляющего результата для безопасности на дорогах. Все камеры устанавливались на наиболее опасных и аварийных участках трассы", - подчеркнул он.

На отдельных участках, по словам Геращенко, количество ДТП уменьшилось с 37 до 13, а на некоторых участках аварии прекратились вообще.

"Мы посчитали, что за пять лет в местах установки камер удастся избежать около 500 аварий", - добавил замминистра.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий подчеркнул, что автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД не имеет целью собрать как можно больше штрафов, наоборот - система создана максимально прозрачно и открыто, чтобы каждый водитель знал, где ведется фиксация.

По его словам, за все время работы автоматической системы полиция вынесла 833 тысячи 849 постановлений по результатам нарушений ПДД, из них более 645 тысяч уже оплачено. Около 25 тысяч материалов передано в исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафа.