2020-09-08
Показали нові Renault Logan, Sandero і Sandero Stepway
Компанія Renault показала, як будуть виглядати нові Logan, Sandero та Sandero Stepway.
Відповідні зображення опублікувала пресслужба бренду.
Світлини салону, інформація про нові опції та технології реалізованих на «бюджетниках», і лінійку силових агрегатів будуть опубліковані пізніше.
Очікується, що моторна гамма буде перенесено з Clio, за винятком, мабуть, 1,3-літрового бензинового двигуна з турбонаддуванням, пропонованого Renault виключно з автоматичною коробкою передач.