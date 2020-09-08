Показали нові Renault Logan, Sandero і Sandero Stepway

Компанія Renault показала, як будуть виглядати нові Logan, Sandero та Sandero Stepway.

Відповідні зображення опублікувала пресслужба бренду.

Світлини салону, інформація про нові опції та технології реалізованих на «бюджетниках», і лінійку силових агрегатів будуть опубліковані пізніше.

Очікується, що моторна гамма буде перенесено з Clio, за винятком, мабуть, 1,3-літрового бензинового двигуна з турбонаддуванням, пропонованого Renault виключно з автоматичною коробкою передач.