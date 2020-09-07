Владелец Lamborghini продавал арбузы из багажника своего авто

Владелец Lamborghini продавал арбузы из багажника своего авто

В Турции произошел удивительный случай: владелец суперкара Lamborghini Aventador начал продавать арбузы, которые он привез в багажнике. Шокированные покупатели даже выстроились в очередь.

Эта история произошла в Стамбуле, на одной из самых оживленных дорог в районе Бейоглу. Владелец лилового Aventador открыл капот (там у этого итальянского суперкара находится багажник) и достал из него арбузы. На капоте он установил картонку с ценой - примерно 60 центов за кг.

Судя по фотографиям, в багажник итальянского суперкара поместилось примерно 150 кг арбузов. Значит, они стоят около 90 долларов. Вряд ли на такую прибыль рассчитывал владелец Lamborghini Aventador, чья цена в базовой комплектации составляет от 150 тысяч долларов.

Владелец Lamborghini продавал арбузы из багажника своего авто

Покупателей было много. Вскоре все арбузы продали. Пользователи Сети до сих пор не поняли, что это было. Неужели человеку, владеющим дорогим суперкаром, нужно было продать арбузы? Может быть это была какая-то рекламная акция или флеш-моб?


Максимов Віталій, Тудей

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