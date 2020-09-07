Старый дизель разорвало через 8 минут работы на предельных оборотах

Старый дизель разорвало через 8 минут работы на предельных оборотах

Двигатели, которыми оснащают грузовики, обычно надежны. Они рассчитаны, чтобы долго работать с постоянными усилиями (транспортировка груза, буксировка прицепа) и в экстремальном климате, Но у каждого мотора есть свой предел. Парни из YouTube-канала KT3406E решили разобраться в этом вопросе.

Для эксперимента взяли старый седельный тягач GMC 1970-х годов выпуска с 9,3 л дизельным мотором Detroit Diesel 8V71 мощностью около 300 л.с.

С грузовика сняли переднюю ось и мост. Потом двигатель разогнали до 4500 об/мин, вдавив педаль газа в пол.

Двигатель, который до этого не заводили 12 лет, несколько минут работал нормально, но потом пошел черный густой дым, а на 8-й минуте он загорелся.

После этого мотор разобрали, чтобы увидеть его повреждения. У него сломалось несколько клапанов и один поршень, а цилиндры покрылись царапинами. Нужно отметить, что этот старый дизель мог бы еще некоторое время работать на грузовике, если б не эксперимент.


Максимов Віталій, Тудей

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