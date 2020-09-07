Авиакомпания airBaltic запускает рейс из Вильнюса в Киев

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена с 6 октября открыть прямой рейс из Вильнюса в Киев. Об этом сообщает avianews.com.

Авиакомпания airBaltic запускает рейс из Вильнюса в Киев
Фото: lowcoster.by

График полетов

Согласно представленному расписанию, полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам в аэропорт «Борисполь».

Вылеты из Вильнюса запланированы на 06:55, возвращение из Киева — в 09:10.

Время в пути составит 1 час 20 минут. На линии будет использоваться самолет Airbus A220-300.

Стоимость билетов

Минимальная цена авиабилетов по самому низкому тарифу Green на рейсы из Киева в Вильнюс начинается от 28 евро в одну сторону, на рейсы из Вильнюса в Киев — от 20 евро в одну сторону.

Тариф Green включает перевозку только 8 кг ручной клади, является невозвратным, однако позволяет без штрафа вносить изменения в билет с возможной доплатой разницы тарифов, если новый билет окажется дороже старого.

Напомним

  • Ранее летний график полетов airBaltic включал прямые рейсы из Риги в Киев, Одессу и Львов.
  • Однако после введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса авиакомпания оставила среди доступных маршрутов Рига — Киев и Рига — Одесса и неоднократно переносила дату возобновления полетов в Украину.
  • На данный момент продажи билетов на рейсы из Риги в города Украины открыты на вторую половину сентября.

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