Авиакомпания airBaltic запускает рейс из Вильнюса в Киев
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена с 6 октября открыть прямой рейс из Вильнюса в Киев. Об этом сообщает avianews.com.
График полетов
Согласно представленному расписанию, полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам в аэропорт «Борисполь».
Вылеты из Вильнюса запланированы на 06:55, возвращение из Киева — в 09:10.
Время в пути составит 1 час 20 минут. На линии будет использоваться самолет Airbus A220-300.
Стоимость билетов
Минимальная цена авиабилетов по самому низкому тарифу Green на рейсы из Киева в Вильнюс начинается от 28 евро в одну сторону, на рейсы из Вильнюса в Киев — от 20 евро в одну сторону.
Тариф Green включает перевозку только 8 кг ручной клади, является невозвратным, однако позволяет без штрафа вносить изменения в билет с возможной доплатой разницы тарифов, если новый билет окажется дороже старого.
Напомним
- Ранее летний график полетов airBaltic включал прямые рейсы из Риги в Киев, Одессу и Львов.
- Однако после введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса авиакомпания оставила среди доступных маршрутов Рига — Киев и Рига — Одесса и неоднократно переносила дату возобновления полетов в Украину.
- На данный момент продажи билетов на рейсы из Риги в города Украины открыты на вторую половину сентября.