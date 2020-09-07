За неделю в Киеве зарегистрировано 787 ДТП (инфографика)
За минувшую неделю в Киеве зарегистрировано 787 ДТП. Среди прочего, 10 человек пострадали от наездов автомобилей на пешеходном переходе.
Об этом
В течение прошлой недели, с 31 августа по 6 сентября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 787 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 595). В том числе 50 ДТП – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 28).
К счастью, как и неделей ранее, обошлось без погибших.
Травмированы 56 участников дорожного движения (позапрошлой неделе – 32), из них 12 мотоциклистов, 2 велосипедиста и водитель самоката.
Произошло 19 наездов на пешеходов, из них 10 – на пешеходных переходах.
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Фото: соцсети