За неделю в Киеве зарегистрировано 787 ДТП (инфографика)

За неделю в Киеве зарегистрировано 787 ДТП (инфографика)

За минувшую неделю в Киеве зарегистрировано 787 ДТП. Среди прочего, 10 человек пострадали от наездов автомобилей на пешеходном переходе.

Об этом KV стало известно из сообщения КП “Центр организации дорожного движения”.

В течение прошлой недели, с 31 августа по 6 сентября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 787 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 595). В том числе 50 ДТП – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 28).

К счастью, как и неделей ранее, обошлось без погибших.

Травмированы 56 участников дорожного движения (позапрошлой неделе – 32), из них 12 мотоциклистов, 2 велосипедиста и водитель самоката.

Произошло 19 наездов на пешеходов, из них 10 – на пешеходных переходах.

Как сообщала KV, 1 сентября около 20:45 автомобиль въехал на летнюю площадку кафе по ул. Бальзака на Троещине. В результате ДТП госпитализированы две посетительницы кафе.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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