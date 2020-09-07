Госрегуляторслужба отказалась унифицировать тариф на перевозку порожних ж/д вагонов

Госрегуляторслужба отказалась унифицировать тариф на перевозку порожних ж/д вагонов

Государственная регуляторная служба Украины (Госрегуляторслужба) отказалась согласовать приказ Министерства инфраструктуры Украины об унификации тарифа на перевозку порожних железнодорожных вагонов.

Об этом сообщил в Facebook член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

По его словам, потери "УЗ" от отказа регулятора согласовать унификацию тарифа на порожний пробег составят 400 млн грн. Повышение тарифов на полные вагоны принесло бы ж/д перевозчику прибыль в размере 4 млрд грн.

5 августа Мининфраструктуры опубликовал проект приказа "О внесении изменений к коэффициентам, применяемым к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги".

Министерство предложило унифицировать тариф на перевозку порожних вагонов независимо от вида перевозки и груза, который был в вагоне. Документ предлагает установить единый тариф в 2326 грн (коэффициент 1,885).

На данный момент стоимость перевозки по железной дороге зависит от стоимости грузов, которые делятся на три класса: для груза первого класса (1533 грн); для груза второго класса (2326 грн); для груза третьего класса (3730 грн).

Напомним, что ОП "Укрметаллургпром" ранее призвал Кабинет министров Украины отказаться от идеи унифицировать тариф на перевозку порожних вагонов. По мнению объединения, данный шаг может привести к подорожанию железнодорожных грузоперевозок.

МинПром по материалам ГМК Центр

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ДТП в Коломые легковушка влетела в грузовик, все люди погиблиВ ДТП в Коломые легковушка влетела в грузовик, все люди погибли
В ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работуВ ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работу
Электромобиль Lucid Air стал рекордсменом в дрэг-рейсингеЭлектромобиль Lucid Air стал рекордсменом в дрэг-рейсинге
В Германии продают Mercedes SL 55 AMG 2006 с пробегом 54 кмВ Германии продают Mercedes SL 55 AMG 2006 с пробегом 54 км
На трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобусНа трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобус
Блок рекламы


Похожие новости
Крюковский завод сделал 20 из 90 вагонов для "Укрзализныци", на которых настаивал Зеленский, - ШмыгальКрюковский завод сделал 20 из 90 вагонов для "Укрзализныци", на которых настаивал Зеленский, - Шмыгаль
МАУ отказалась от планов открыть продажи билетов раньше 1 августаМАУ отказалась от планов открыть продажи билетов раньше 1 августа
В Киеве избили вагоновожатого за замечание пассажирам об отсутствии масокВ Киеве избили вагоновожатого за замечание пассажирам об отсутствии масок
МАУ изменит тарифы после возобновления полетовМАУ изменит тарифы после возобновления полетов
Киевское метро возобновило перевозку пассажировКиевское метро возобновило перевозку пассажиров
Регионы задолжали "Укрзализныце" 500 млн гривен за перевозку льготниковРегионы задолжали "Укрзализныце" 500 млн гривен за перевозку льготников
Авиакомпания Qatar Airways предлагает украинским медикам билеты по нулевому тарифуАвиакомпания Qatar Airways предлагает украинским медикам билеты по нулевому тарифу
Зеленский предложил "УЗ" купить у Крюковского завода 90 вагонов и три дизель-поездаЗеленский предложил "УЗ" купить у Крюковского завода 90 вагонов и три дизель-поезда
"Укрзализныця" намерена отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в этом году"Укрзализныця" намерена отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в этом году
Индия отказалась от сверхскоростного вакуумного поезда HyperloopИндия отказалась от сверхскоростного вакуумного поезда Hyperloop
Последние новости
Подгружаем последние новости