Автомобильный секонд-хенд в Украине вновь пользуется спросом. Топ-5 популярных марок

В августе украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось на 35% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Укравтопром.

Фото: ukranews.com

В результате в отчетном месяце доля подержанных иномарок составила 82% от всех впервые регистрируемых в Украине легковых автомобилей.

Топ-5 популярных марок

Самым популярным б/у автомобилем месяца стал Renault Megane. В августе текущего года украинцы зарегистрировали 1926 подержанных авто этой модели.

Второй результат у Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 1848 Пассатов.

На третьем месте Skoda Octavia – 1672 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели в августе стали 1526 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1244 шт.