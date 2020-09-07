В ДТП на Волыни Mercedes протаранил микроавтобус с людьми

ДТП на Волыни: Mercedes протаранил микроавтобус с людьми - выжили не все

На Волыни, вблизи Луцка, вчера вечером произошло трагическое ДТП с летальными последствиями. Легковой автомобиль Mersedes E320 врезался в микроавтобус Mersedes Vito с пассажирами. В результате шестеро пассажиров микроавтобуса получили травмы, сообщает obozrevatel, ссылаясь на руководителя областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Владимира Шмаля.

Для одной из пассажирок – пожилой женщины, травмы оказались несовместимыми с жизнью: она умерла в больнице. Еще пятеро пассажиров буса, с травмами различной степени тяжести, оказались на больничных койках. Среди травмированных – двое детей.

ДТП на Волыни: Mercedes протаранил микроавтобус с людьми - выжили не все

В микроавтобусе ехало семь пассажиров и водитель. То есть, фактически все пассажиры, кроме одного, получили травмы. Люди возвращались с похорон. ДТП случилось после девяти вечера.

Как стало известно, микроавтобус направлялся из Луцка в село Гаразджа. Он остановился в селе Струмовка, где выходил один из пассажиров. Именно в этот момент в него врезался Mersedes E320, который мчался на огромной скорости.

ДТП на Волыни: Mercedes протаранил микроавтобус с людьми - выжили не все

Что заставило водителя легковушки, у которого, к тому же, в машине был ребенок, мчаться с такой скоростью, будет выяснять следствие. Однако последствия столкновения плачевны: пять человек получили травмы, одна не выжила.

Напомним, под Киевом, на Варшавской трассе, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Водитель легковушки получил травмы, и его пришлось деблокировать из деформированного автомобиля спасателям. А тела байкера и его пассажирки от столкновения разорвало на части и разбросало по дороге.


Марченко Любов, Тудей

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