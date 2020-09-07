Wizz Air ввела платную услугу "Места рядом"

Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро в обе.

Авиакомпания Wizz Air ввела сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета.

Об этом сообщает Аvianews.com.

Новой услугой "Места рядом" могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест. Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро в обе стороны.

Если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо уплатить в обе стороны.

В Wizz Air подчеркивают, что оплата сбора не позволяет выбирать места, но гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры точно не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом.

Номера мест путешественники смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до вылета.

Wizz Air начал присваивать конкретные места в посадочных талонах всем пассажирам в 2015 году. До этого лоукост применял свободное рассадки, когда пассажир мог занять любое свободное кресло, кроме мест в первых и аварийных рядах. Однако такая политика позволяла ограниченно зарабатывать на выборе мест путем продажи только приоритетной посадки.

В прошлом году Украина впервые вошла в топ-20 государств по количеству новых авиамаршрутов.