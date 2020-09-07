Власти Киева и Bolt урегулируют прокат электросамокатов
В КГГА заявили, что в рамках законодательства будут способствовать воплощению проектов компании.
Власти Киева и компания Bolt определили совместные действия для урегулирования ситуации с предоставлением сервиса по прокату электросамокатов.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"В результате конструктивного диалога между КГГА и компанией Bolt были определены совместные действия по урегулированию правовой коллизии по внедрению сервиса по прокату электросамокатов в столице", - говорится в сообщении.
Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Действующее законодательство сегодня не имеет эффективного регулирования по использованию и бесстанционному прокату электросамокатов.
2. Электросамокаты являются частью инфраструктуры современного города.
3. Город всегда активно поддерживал и будет поддерживать развитие инвестиционных проектов в столице.
"Учитывая спрос на электросамокаты как вспомогательное транспортное средство, КГГА будет способствовать воплощению проектов, которые начала компания Bolt. Но - руководствуясь нормами законодательства, правилами и безопасностью жителей и гостей столицы", - заявили в КГГА.
В частности, стороны определили такой план действий:
- в ближайшее время срочно разработать свод правил по безопасности и использованию, которыми будут руководствоваться пользователи самокатов в течение тестового периода, который продлится до конца сезона 2020 года (ориентировочно октябрь-ноябрь);
- создать совместную рабочую группу с привлечением представителей администрации города, полиции, народных депутатов и представителей бизнеса для обсуждения и выработки предложений по законодательному регулированию на уровне города и государства.
В КГГА также отметили, что первые шаги по реализации инициативы компании Bolt в предоставлении инновационного сервиса по прокату электросамокатов выявили ряд пробелов в действующем законодательстве по "микротранспорту".
"Тем не менее, городские власти и Bolt, путем переговоров, определили направления совместной работы для урегулирования ситуации и воплощения в Киеве, а за ним и в других городах Украины, инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры городского "микротранспорта", - говорится в совместном заявлении КГГА и компании Bolt.
Напомним, в августе мэр Киева Виталий Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов . По его словам, движение электросамокатов не разрешено действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг. Bolt назвал требования Киевского городского совета к сервису проката электросамокатов незаконными.
Ранее сообщалось, что в августе служба такси Bolt запустила сервис проката электросамокатов в Киеве. Первые пять локаций разместили в центре столицы.