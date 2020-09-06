В Черновцах Seat на переходе сбил 15-летнюю девочку, она умерла в "скорой"

За рулем был 26-летний мужчина.

В Черновцах 26-летний водитель автомобиля Seat сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку, она умерла в "скорой". Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла 6 сентября на проспекте Независимости.

"Полицейские установили, что 26-летний водитель «Seat» превысил допустимую скорость движения, не учел дорожной обстановки и допустил наезд на 15-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Во время оказания медицинской помощи девушка умерла.

Водителя задержали. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос сообщения правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Дело возбуждено по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера 18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил на переходе 11-летнего мальчика.