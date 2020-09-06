В Украину начали массово везти б/у авто из Японии. В чем причина?

Большинство б/у автомобилей ввозят в Украину из Германии, США и Франции. Есть и более «экзотические» страны – Южная Корея и Грузия. В последнее время в нашей стране появились подержанные машины из Японии.

Из страны Восходящего солнца в Украину и раньше ввозили б/у авто, но это были единичные случаи. Теперь, похоже, ситуация изменилась. Украинцы стали заметно чаще покупать б/у авто из Японии, чем раньше. И это при том, что нужно платить довольно приличную сумму денег за растаможку.

С чем это связано? Прежде всего, нужно отметить, что японцы очень бережно относятся к автомобилям. Поэтому можно быть практически уверенным, что купленная там машина будет в идеальном состоянии для своего года выпуска.

Кроме того, если у «японского» б/у авто на спидометре стоит, например, 120 000 км, то это реальный пробег и в нем не нужно сомневаться. А вот подержанные машины, например, из Германии, довольно часто имеют скрученный пробег.