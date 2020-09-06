Депутаты введут административное наказание за скрученный одометр

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4039, который предусматривает введение админимстративной ответственности за скручивание одометра автомобиля. Проект закона находится на рассмотрении руководства парламента, после чего его передадут в профильный комитет.

Текста законопроекта пока ещё нет на сайте ВР. Она там появится после одобрения руководства. Поэтому мы пока не знаем, на сколько конкретно хотят штрафовать тех, кто скручивает показания одометра. Известно только, что это будет административная ответственность.

Сейчас в Украине, как свидетельствуют разные опросы и исследования, более 40% автомобилей, продающихся на вторичном рынке, имеют скрученный пробег. Чаще всего убирают примерно 50 тысяч километров пробега. Однако, бывает, что убирают 200-300 тысяч километров.

Это один из самых распространенных способов обмана покупателей автомобиля на вторичном рынке.

Авторы законопроекта № 4039 хотят защитить покупателей б/у авто от нечистых на руку продавцов. Заодно государственный бюджет получит больше денег.