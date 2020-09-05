Новий Mercedes-Benz S-класу повністю розсекречений

В мережі з’явилася інформація, яка повністю розсекретила зовнішність та технічні характеристики нового Mercedes-Benz S-класу.

В середині вересня його вже можна буде замовити у Німеччині, до інших офіційних дилерів новинка має доїхати в грудні, а от США та КНР отримають автомобіль в лютому 2021 року.

На європейському ринку новій автомобіль буде доступний в п’яти варіаціях S450 4Matic, S500 4Matic, S350D, S350D 4Matic, S400D 4Matic.

Всі версії мають однакове обмеження по швидкості – 250 км/год.

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