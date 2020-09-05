Должен ли водитель пропустить пешехода, если тот ещё не на “зебре“

Должен ли водитель пропустить пешехода, если тот ещё не на “зебре“

Три года назад черниговского водителя, который, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу с пешеходом, не остановился, чтобы дать ему дорогу, оштрафовали.

Сумма штрафа была небольшой (255 грн), но водитель все-таки решил его оспорить в суде, так как не чувствовал за собой вину.

Через некоторое время дело попало в Верховный суд. Он в своем решении отметил, что в Украине пешеходы на нерегулируемых пешеходных переходах имеют преимущество в движении перед автомобилями только с момента, когда они ступили на переход.

В том случае, если пешеход находится перед пешеходным переходом, то у него нет преимущества и водители могут продолжать движение. Но если пешеход поставил хотя бы одну ногу на «зебру», то тогда автомобилисты обязаны уступить ему путь.

Пешеходы на нерегулируемых пешеходных переходах имеют преимущество в движении перед машинами только с момента, когда они ступили на переход. Об этом говорится в решении ВС Украины по делу №751/4821/17.


Максимов Віталій, Тудей

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