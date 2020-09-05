Около Коломыи ВАЗ столкнулся с фурой, которая остановилась на встречной полосе, четыре человека погибли

Водитель грузовика решил помочь другому водителю фуры, у которой произошла поломка.

Фото: zp.npu.gov.ua

Возле Коломыи ВАЗ столкнулся с фурой, которая остановилась на встречной полосе. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла в ночь на 5 сентября на автодороге Н-10 сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга".

"Водитель автомобиля марки "ВАЗ 2102" двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель" Рено "- в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля "МАН", у которого возникла поломка", - говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

В результате лобового столкновения четыре человека из легковушки погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства устанавливаются.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: zp.npu.gov.ua

Напомним, грузовик въехал в припаркованный автомобиль полиции на трассе Киев - Одесса.

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