Названы самые надежные б/у автомобили в возрасте до 5 лет

Названы самые надежные б/у автомобили в возрасте до 5 лет

Эксперты британского журнала What Car? на основании опроса нескольких тысяч автомобилистов, составили список самых надежных б/у автомобилей в возрасте до 5 лет.

Рейтинг возглавили две модели: Skoda Citigo 2012-2019 годов и Toyota Aygo (2014-н.в.).

У Skoda Citigo рейтинг надежности составляет 100%. Обратите внимание, что речь идет про версию с бензиновым двигателем. Сейчас чехи выпускают только Citigo с электрической силовой установкой. Насколько она надежна – мы не знаем.

Ни один владелец Skoda Citigo 2012-2019 годов выпуска не пожаловался на поломки.

Названы самые надежные б/у автомобили в возрасте до 5 лет

У Toyota Aygo (2014-н.в.) рейтинг надежности тоже 100%. Большинство владельцев этой машины сказали, что им в ней больше всего нравится надежность.

У остальных автомобилей, попавших в этом список, владельцы находили те или иные недостатки. Например, у BMW 1 Series (2011-2019) с дизельным двигателем рейтинг надежности составил 99,2%. Примерно 5% владельцев были недовольны отделкой салона. Дизельные версии в 2 раза надежнее бензиновых версий.


Максимов Віталій, Тудей

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