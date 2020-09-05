В центре Львова таможенник на Range Rover сбил полицейского

Фото: zaxid.net

36-летний сотрудник Галицкой таможни, находясь за рулем автомобиля Range Rover в состоянии наркотического опьянения, сбил в центре Львова велопатрульного.

Об этом сообщает Zahid.net.

Инцидент произошел в среду, 2 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

"2 сентября около 14:00 велопатрульные заметили, как водитель автомобиля Range Rover выехал с ул. Рылеева, где организовано одностороннее движение, и повернул на ул. Матейко. Тем самым он дважды нарушил требования дорожного знака "Въезд запрещен". Когда автомобиль ненадолго приостановился, велопатрульниый успел сообщить водителю о совершенном нарушении и попросил его остановиться. Однако 36-летний житель Львовщины не отреагировал и продолжил движение", - сообщили в патрульной полиции Львовщины.

"Когда на ул. Дорошенко он приостановился в потоке автомобилей, велопатрульный снова подъехал к нему и дал указание остановиться. Через открытое окно своего авто водитель сказал, что не остановится, а затем резко тронулся с места и задним колесом совершил наезд на велопатрульного", - пояснили в полиции.

Инцидент произошел в среду, 2 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

Водителем автомобиля Range Rover оказался 36-летний работник Галицкой таможни Дмитрий Семеряк. Известно, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

После огласки в СМИ Галицкая таможня обнародовала заявление, в котором сообщила, что Дмитрий Семеряк не является ее сотрудником.

"Он остался в старой структуре ДФС, есть приказ на его увольнение еще с апреля этого года, однако он скрывается на больничном", - говорится в сообщении Галицкой таможни на Facebook.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за угон транспортных средств.