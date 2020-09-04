Курьеры “заселили” деревья у центров доставки смартфонами

Подобные хитрости не радуют ни Amazon, ни добропорядочных курьеров — последние даже требуют от компании принять меры для устранения возможности подобного мошенничества. Доставка покупок из этого интернет-магазина может осуществляться любым желающим, если он зарегистрировался в специальном сервисе, подтвердил свою личность и установил специальное приложение. Несмотря на достаточно скромную по американским меркам оплату ($10?18 за один адрес), конкуренция среди курьеров колоссальна.

Череда кризисных ситуаций в 2020 году привела к заметному спаду в экономике США , возросла безработица и снизилось благосостояние граждан. Все большее количество американцев находит средства «для поддержания штанов» именно занимаясь доставкой товаров в Amazon и подобных сервисах. Поначалу казалось, что резко увеличившийся во время эпидемии запрос на покупки в онлайн-магазинах обеспечит необходимое количество рабочих мест, однако рынок курьерского труда быстро переполнился. Доходит до того, что около крупных торговых центров значительная часть парковки может быть занята легковыми машинами ожидающих свой заказ на доставку водителей.

Хитрость со смартфонами на деревьях около пунктов выдачи хорошо продумана. На устройствах запущено приложение Flex, причем каждый гаджет имеет отдельную учетную запись, чтобы усложнить отслеживание таких махинаторов. Чтобы следить за ситуацией хитрецы синхронизируют еще один телефон с «растущим на дереве» и уходят заниматься своими делами неподалеку. Для Amazon опасность схемы заключается в потере контроля: существует подозрение, что таким образом осуществляется «перепродажа» заказов на доставку тем курьерам, которые по каким-то причинам не соответствуют требованиям фирмы. Как пишет Bloomberg, некоторые работники сталкивались с подобным явлением — координатор «ловит» заказ за 18 долларов, а затем передает его другому человеку и тот получает уже всего 10.

Компания работает над решением проблемы и в настоящий момент проводит внутреннее расследование. Его результаты, скорее всего, обнародованы не будут. В любом случае, вакансии живых курьеров в Amazon в ближайшем будущем могут начать быстро сокращаться. Еще год назад корпорация запустила в тестовом режиме доставку наземными колесными роботами. А буквально на днях Федеральное управление гражданской авиации США выдало Amazon сертификат авиаперевозчика — совсем скоро начнется доставка посылок и товаров летающими дронами.



