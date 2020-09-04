"Укрзализныця" отменяет посадку пассажиров в Тернополе

Зато в Остроге и Радивилове с 7 сентября поезда будут останавливаться на высадку и посадку пассажиров.

"Укрзализныця" отменяет посадку пассажиров в Тернополе
Фото: ucraine.info

"Укрзализныця" с 7 сентября временно отменяет посадку пассажиров в Тернополе, который попал в красную карантинную зону. Билеты на поезда продавать не будут, однако высадка пассажиров на станции Тернополь будет осуществляться.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

В то же время в связи с ослаблением карантинных мероприятий с 7 сентября восстанавливается остановка ряда поездов дальнего следования в городах Острог и Радивилов Ривненской области.

Напомним, впервые остановка поездов в Тернополе была отменена с 1 августа после внесения города в красную карантинную зону. Однако 85 пассажиров, которые ехали поездом из Херсона,

добились остановки на железнодорожной станции Тернополь. После этого "Укрзализныця" разрешила остановку поездов в Тернополе для высадки пассажиров.

3 сентября правительство вне очереди обновило разделение на карантинные зоны. В красную попали 10 городов и 19 районов, в том числе и Тернополь. Однако усиливать карантин в этом областном центре отказались.

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