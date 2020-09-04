На путепроводе около метро “Святошин” в Киеве на выходных ограничат движение (схема)
С 20:00 сегодня, 4 сентября, будет частично ограничено движение транспорта возле станции метро "Святошин" в Киеве. Запланировано, что ограничение движения продлится до 15:00 понедельника, 7 сентября.
Об этом
“На нижней части путепровода возле станции метро "Святошин" продолжаем гарантийные ремонтные работы. Работаем с опорами”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что работы будут проводиться в направлении Брест-Литовского шоссе.
Напомним, КК “Киевавтодор” заказала разработку проекта капремонта участка дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от улицы Ватутина до Одесской площади. Тендер выиграло ООО “Синк плюс международная инжиниринговая и консалтинговая компания”, принадлежащее экс-замглавы Укравтодора Игорю Завийскому. Причем, компания согласилась выполнить работы за аномально низкую цену – в 4 раза дешевле, чем “Киевавтодор” готов был заплатить.
Отметим, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства
КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: Google Maps