На путепроводе около метро “Святошин” в Киеве на выходных ограничат движение (схема)

На путепроводе около метро &ldquo;Святошин&rdquo; в Киеве на выходных ограничат движение (схема)

С 20:00 сегодня, 4 сентября, будет частично ограничено движение транспорта возле станции метро "Святошин" в Киеве. Запланировано, что ограничение движения продлится до 15:00 понедельника, 7 сентября. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“На нижней части путепровода возле станции метро "Святошин" продолжаем гарантийные ремонтные работы. Работаем с опорами”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что работы будут проводиться в направлении Брест-Литовского шоссе.

Напомним, КК “Киевавтодор” заказала разработку проекта капремонта участка дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от улицы Ватутина до Одесской площади. Тендер выиграло ООО “Синк плюс международная инжиниринговая и консалтинговая компания”, принадлежащее экс-замглавы Укравтодора Игорю Завийскому. Причем, компания согласилась выполнить работы за аномально низкую цену – в 4 раза дешевле, чем “Киевавтодор” готов был заплатить.

Отметим, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко. С марта 2015 года КК “Киевавтодор” возглавлял Александр Густелев, которого Виталий Кличко в феврале 2020 года назначил заместителем председателя КГГА.

КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: Google Maps


Александр Кравченко, КиевВласть

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