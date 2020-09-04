Депутаты приняли за основу законопроект о пользователях сегвеев и гиробордов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, предусматривающий вывод пользователей персонального легкого электротранспорта в новую категорию участников дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Такое решение поддержали 268 нардепов.

"Законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения для отдельных участников и направлен в целом на улучшение безопасности на дорогах", - говорится в пояснительной записке.

В частности, документ предусматривает введение новой категории участников дорожного движения - "пользователи персонального легкого электротранспорта". К ним относятся лица, которые передвигаются на одно-, двух- или трехколесном механическом транспортном средстве, которое двигается с помощью электрического двигателя, это: электрические скутеры, сегвеи, гироборды, гироскутеры и т. п., кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями . Документ также определяет их права и обязанности.

Проектом также прописано, что пользователи электрических транспортных средств имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Запрещается перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозка прямо предусмотрена конструкторским решением производителя электрического транспортного средства; пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке, управлять электрическими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Документ определяет, что пользователи персонального легкого электротранспорта во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны иметь включенную фару и выделить себя с помощью светоотражающих элементов.

Напомним, вчера Рада ужесточила уголовную ответственность за похищение авто. Законопроект №3301 поддержали 309 народных депутатов.