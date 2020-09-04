Грузопоток по Днепру падает пятый месяц подряд

Грузопоток по Днепру падает пятый месяц подряд

Объемы грузов на Днепре уменьшаются пятый месяц подряд. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

В январе-августе 2020 перевозки по реке составили 6,14 млн тонн. Это на 10,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда этот показатель достигал 6,88 млн тонн.

Транспортировка зерновых снизилось на 28,3% (с 2,85 млн тонн до 2,04 млн тонн). Но перевозки стройматериалов и других грузов выросли на 0,7% (с 2,95 млн тонн до 2,97 млн тонн), металлопродукции - на 3,5% (с 1,05 млн тонн до 1,09 млн тонн), а нефтепродуктов - на 28,3% (с 30,7 тыс. тонн до 39,4 тыс. тонн).



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