Skoda прекратила выпускать популярную модель

Skoda официально сняла с конвейера свою модель Skoda Citigo, как с двигателями внутреннего сгорания, так и электрическую версию. Чешский автогигант сосредоточиться на выпуске более крупных моделей.

Skoda Citigo имеет много общего с Volkswagen Up и Seat Mii. Его продажи начались в 2012 году. Через несколько лет у него появилась полностью электрическая версия Citigo-e iV.

Дальнейшая судьба Citigo долгое время была неизвестна. И вот теперь официально объявлено, что эту модель чехи больше не будут выпускать. Мало того, в будущем компания Skoda не планирует больше выпускать такие небольшие автомобили.

Между тем, Citigo долгое время пользовался хорошим спросом. Покупателей привлекала его надежность и доступная цена. Но сейчас интерес сместился в сторону моделей с более просторным салоном. Поэтому Skoda решила отказаться от своей маленькой машины.