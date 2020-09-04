Штрафи для власників “єврономерів”: скільки коштує порушення термінів перебування авто в Україні
Власникам автомобілів з іноземною реєстрацією, які ввезені в режимі «транзиту» або тимчасово для особистого користування, за порушення термінів їх перебування на території України загрожують штрафні санкції.
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Розмір штрафів передбачено за шкалою і залежить від кількості днів перевищення строку перебування авто в Україні.
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Розмір штрафів за порушення термінів перебування в Україні для авто, ввезеного у режимі транзиту, стартує від 170 гривень за 1 день такого “протермінування”.
За порушення термінів тимчасового ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією суми штрафів значно більші: за перевищення термінів не більше ніж на 3 доби оштрафують на 850 грн.
За порушення у понад 30 днів власнику авто на “єврономерах” доведеться сплатити 170000 гривень штрафу або його автівку можуть конфіскувати.