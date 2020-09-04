10-летие Tesla. Как компания затмила автогигантов

2 сентября стало известно, что Tesla планирует продать дополнительные акции на $5 млрд. Компания достигла соглашения о размещении бумаг по цене $480 за акцию. За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837%. Об этом говорится в данных аналитического бюро Statista, пишетЛига.

Фото: habr.com

Акции Tesla торгуются на бирже уже 10 лет, компания начинала с цены $17 за акцию.

Путь к успеху

Аналитическое бюро Statista показало на графике рост акций Tesla за последние 10 лет. На графике видно, как с 2013-го по 2016-й акции компании «замерли» на одном уровне, незначительный рост произошел с 2017-го по 2019 год. И уже в 2020 году акции рекордно выросли.

«Стоимость акций производителя электромобилей за последние 12 месяцев взлетела почти на 1000%, в результате чего к 1 сентября его рыночная капитализация составила $442 млрд», – отмечают в аналитическом бюро.

В Statista отмечают, что рыночная капитализация Tesla затмевает таких автомобильных гигантов, как Toyota, Volkswagen, Daimler, Ferrari, BMW, Honda и General Motors.

«В июне Tesla вошла в историю, став самой дорогой компанией по производству автомобилей в США , превзойдя Toyota и став самым дорогим автопроизводителем в мире», – отмечают аналитики.

Капитализация

На графике видно, что по состоянию на 1 сентября 2020 года рыночная капитализация Tesla составила $442,7 млрд, в то время, как капитализация основного конкурента – Toyota – $185,4 млрд.

Что известно о Tesla

Компания Tesla – это компания первопроходец на рынке электромобилей. Она первая запустила их производство на промышленный поток и с технологической точки зрения. Она на сегодня обгоняет всех своих конкурентов в части производства электромобилей.

Илон Маск доказал, что промышленное производство электромобилей прибыльное дело, а если это так, то у Tesla больше нет барьеров для экспансии по всему миру. И далее, новости об экспансии не заставили себя долго ждать. Компания Tesla начала экспансию и к текущему моменту уже собирается построить новые заводы в Китае, в Европе и в Техасе.

Компания Tesla повзрослела и прошла период становления, она стала прибыльной и теперь готова завоевать мир, и взять в будущем 6-7% мирового рынка автопрома, а возможно и больше. И поэтому инвесторы и покупают акции компании Tesla, и поэтому акции компании за последний год и выросли почти в 8 раз. Ведь важно будущее, а не прошлое.