Чем опасны присоски на лобовом стекле машины?

Чем опасны присоски на лобовом стекле машины?

Многие водители используют прозрачные присоски для прикрепления к лобовому стеклу различных гаджетов, например, видеорегистратора. Это удобно. Однако, присоски на лобовом стекле машины могут представлять опасность…

Дело в том, что ультрафиолетовый свет, проходя сквозь прозрачную присоску, фокусироваться на приборной панели в точку небольших размеров. Это как лупа на солнце. В результате этого приборная панель может оплавиться.

В некоторых случаях это вообще может привести к возгоранию автомобиля, что может закончиться очень плохо.

Чем опасны присоски на лобовом стекле машины?

Из-за этого нельзя оставлять на приборной панели автомобиля и прозрачные бутылки с водой. Особенно, если у них необычная форма. Такие бутылки тоже могут оплавить приборную панель или привести к возгоранию машины.

Как видите, обычные прозрачные присоски на лобовом стекле автомобиля могут причинить серьезные беды. Конечно, риск небольшой, но он все же существует.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)
В Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажировВ Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажиров
В ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работуВ ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работу
Электромобиль Lucid Air стал рекордсменом в дрэг-рейсингеЭлектромобиль Lucid Air стал рекордсменом в дрэг-рейсинге
На трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобусНа трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобус
Блок рекламы


Похожие новости
При лобовом столкновении в Запорожской области пострадали шесть человекПри лобовом столкновении в Запорожской области пострадали шесть человек
В Житомирской области при лобовом столкновении погиб человек, шестеро пострадалиВ Житомирской области при лобовом столкновении погиб человек, шестеро пострадали
Штраф за трещину на лобовом стекле незаконен – юристыШтраф за трещину на лобовом стекле незаконен – юристы
Volvo постаралась сделать электромобиль Polestar 2 максимально безопаснымVolvo постаралась сделать электромобиль Polestar 2 максимально безопасным
Учёные нашли более опасный, чем выхлоп, источник загрязнения от машинУчёные нашли более опасный, чем выхлоп, источник загрязнения от машин
РоSSийский корабль-разведчик совершает опасные маневры у берегов СШАРоSSийский корабль-разведчик совершает опасные маневры у берегов США
Volvo анонсировала одну из самых безопасных машин в истории.Volvo анонсировала одну из самых безопасных машин в истории.
Четверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской областиЧетверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской области
В Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человекаВ Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человека
Три человека погибли в лобовом столкновении "Запорожца" и маршрутки в ОбуховеТри человека погибли в лобовом столкновении "Запорожца" и маршрутки в Обухове
Последние новости
Подгружаем последние новости