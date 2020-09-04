Чем опасны присоски на лобовом стекле машины?

Многие водители используют прозрачные присоски для прикрепления к лобовому стеклу различных гаджетов, например, видеорегистратора. Это удобно. Однако, присоски на лобовом стекле машины могут представлять опасность…

Дело в том, что ультрафиолетовый свет, проходя сквозь прозрачную присоску, фокусироваться на приборной панели в точку небольших размеров. Это как лупа на солнце. В результате этого приборная панель может оплавиться.

В некоторых случаях это вообще может привести к возгоранию автомобиля, что может закончиться очень плохо.

Из-за этого нельзя оставлять на приборной панели автомобиля и прозрачные бутылки с водой. Особенно, если у них необычная форма. Такие бутылки тоже могут оплавить приборную панель или привести к возгоранию машины.

Как видите, обычные прозрачные присоски на лобовом стекле автомобиля могут причинить серьезные беды. Конечно, риск небольшой, но он все же существует.