Пользователи электросамокатов и гироскутеров скоро станут полноправными участниками дорожного движения с правами и обязанностями

Пользователи электросамокатов и гироскутеров скоро станут полноправными участниками дорожного движения с правами и обязанностями

Верховная Рада (ВР) одобрила введение в правовое поле персонального электротранспорта, приняв за основу соответствующий закон. Когда закон примут в целом пользователи электросамокатов, моноциклов, гиробордов, сигвеев получат права участников дорожного движения, а также обязанность соблюдать их правила.

Об этом KV стало известно в ходе пленарного заседания ВР 4 сентября 2020 года.

Проект закона №3023 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)” за основу поддержали 268 народных депутатов. 

Законопроект инициировала группа депутатов фракции “Голос” еще в феврале, но документ попал в повестку дня пленарного заседания Рады только теперь.

Законопроект содержит изменения в ряд действующих законов, в частности, в закон “О дорожном движении”. Новшества состоят в том, что в законодательное поле вносится правовой статус, основные права и обязанности пользователей персонального легкого электротранспорта (ПЛЭ).

К таким пользователям, по законопроекту,  относятся лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями. 

Пользователи ПЛЭ официально объявляются участниками дорожного движения. 

Лица, управляющие ПЛЭ, имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части дороги, улицы или обочине. При этом, они обязаны использовать технически исправный и должным образом оборудованный электротранспорт, двигаться по дорогам и специальным велосипедным дорожках попутно с общим потоком транспортных средств, управлять ПЛЭ, оборудованный звуковым сигналом и светоотражателями. 

Требование об обязательном оборудовании звуковым сигналом не распространяется на случаи, когда возможность такого оборудования не предусмотрена конструктивным решением производителя.

Во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги ПЛЭ должен иметь включенный фонарь (фару), а водитель – выделить себя с помощью светоотражающих элементов, которые закрепляются на одежде или другим способом.

Законопроект запрещает перевозить пассажиров – кроме случаев, когда их перевозка прямо предусмотрена конструктивным решением производителя.

Также нельзя пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке.

Проект закона обязывает не допускать случаев управления ПЛЭ в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

За нарушение правил дорожного движения пользователями ПЛЭ устанавливается административная ответственность наравне с пешеходами и велосипедистами штраф в размере 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 85 гривен).

Авторы законопроекта поясняют, что “учитывая скоростные и динамические характеристики такого вида транспорта и при отсутствии надлежащего правового регулирования, его пользователи довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Существующий пробел в законодательстве привел к тому, что пользователи персонального легкого электротранспорта, не имея конкретного, определенного в законе правового статуса, не имеют закрепленного за ними конкретного перечня основных прав, обязанностей и правил использования улично-дорожной сети”. Восполнить этот пробел и решили депутаты, беря пример с таких стран как Германия и Франция.

Закон вступит в силу через три месяца после его принятия Радой. За это время Кабмин должен будет привести свои нормативные акты в соответствие с принятым законом и принять новые акты, необходимые для реализации его положений. 

Фото: “Радио Свобода”


Алексей Игнатьев, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)
В Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажировВ Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажиров
В ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работуВ ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работу
Электромобиль Lucid Air стал рекордсменом в дрэг-рейсингеЭлектромобиль Lucid Air стал рекордсменом в дрэг-рейсинге
На трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобусНа трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобус
Блок рекламы


Похожие новости
В Канаде собрались сверхскоростную транспортную систему Hyperloop между городами Эдмонтоном и КалгариВ Канаде собрались сверхскоростную транспортную систему Hyperloop между городами Эдмонтоном и Калгари
Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронамиAmazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами
На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шинаНа видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина
Сегодня ночью в Киеве будет изменена схема движения десяти троллейбусных маршрутовСегодня ночью в Киеве будет изменена схема движения десяти троллейбусных маршрутов
Mitsubishi Grandis вторую неделю подряд рекордное количество раз превышает скоростьMitsubishi Grandis вторую неделю подряд рекордное количество раз превышает скорость
Кличко потребовал от Верховной Рады определить правила для электросамокатов в городеКличко потребовал от Верховной Рады определить правила для электросамокатов в городе
Кличко не разрешит пункты аренды электросамокатов в Киеве, пока не изменится законодательство о дорожном движенииКличко не разрешит пункты аренды электросамокатов в Киеве, пока не изменится законодательство о дорожном движении
МВД заменит градацию штрафов за превышение скорости на 20 и 50 км/чМВД заменит градацию штрафов за превышение скорости на 20 и 50 км/ч
Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатовКличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов
Mitsubishi Grandis за неделю 36 раз нарушил скоростной режимMitsubishi Grandis за неделю 36 раз нарушил скоростной режим
Последние новости
Подгружаем последние новости