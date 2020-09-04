Пользователи электросамокатов и гироскутеров скоро станут полноправными участниками дорожного движения с правами и обязанностями

Верховная Рада (ВР) одобрила введение в правовое поле персонального электротранспорта, приняв за основу соответствующий закон. Когда закон примут в целом пользователи электросамокатов, моноциклов, гиробордов, сигвеев получат права участников дорожного движения, а также обязанность соблюдать их правила.

Об этом KV стало известно в ходе пленарного заседания ВР 4 сентября 2020 года.

Проект закона №3023 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)” за основу поддержали 268 народных депутатов.

Законопроект инициировала группа депутатов фракции “Голос” еще в феврале, но документ попал в повестку дня пленарного заседания Рады только теперь.

Законопроект содержит изменения в ряд действующих законов, в частности, в закон “О дорожном движении” . Новшества состоят в том, что в законодательное поле вносится правовой статус, основные права и обязанности пользователей персонального легкого электротранспорта (ПЛЭ).

К таким пользователям, по законопроекту, относятся лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

Пользователи ПЛЭ официально объявляются участниками дорожного движения.

Лица, управляющие ПЛЭ, имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части дороги, улицы или обочине. При этом, они обязаны использовать технически исправный и должным образом оборудованный электротранспорт, двигаться по дорогам и специальным велосипедным дорожках попутно с общим потоком транспортных средств, управлять ПЛЭ, оборудованный звуковым сигналом и светоотражателями.

Требование об обязательном оборудовании звуковым сигналом не распространяется на случаи, когда возможность такого оборудования не предусмотрена конструктивным решением производителя.

Во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги ПЛЭ должен иметь включенный фонарь (фару), а водитель – выделить себя с помощью светоотражающих элементов, которые закрепляются на одежде или другим способом.

Законопроект запрещает перевозить пассажиров – кроме случаев, когда их перевозка прямо предусмотрена конструктивным решением производителя.

Также нельзя пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке.

Проект закона обязывает не допускать случаев управления ПЛЭ в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

За нарушение правил дорожного движения пользователями ПЛЭ устанавливается административная ответственность наравне с пешеходами и велосипедистами штраф в размере 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 85 гривен).

Авторы законопроекта поясняют, что “учитывая скоростные и динамические характеристики такого вида транспорта и при отсутствии надлежащего правового регулирования, его пользователи довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Существующий пробел в законодательстве привел к тому, что пользователи персонального легкого электротранспорта, не имея конкретного, определенного в законе правового статуса, не имеют закрепленного за ними конкретного перечня основных прав, обязанностей и правил использования улично-дорожной сети”. Восполнить этот пробел и решили депутаты, беря пример с таких стран как Германия и Франция.

Закон вступит в силу через три месяца после его принятия Радой. За это время Кабмин должен будет привести свои нормативные акты в соответствие с принятым законом и принять новые акты, необходимые для реализации его положений.