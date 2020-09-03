Суд арестовал затонувший танкер Delfi

Должником признана зарегистрированная в Великобритании компания Mister Drake PC, а его представителем - житель Николаевщины Юрий Голиков.

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi, чем частично удовлетворил иск ГП "Администрация морских портов Украины".

Соответствующее постановление опубликовано в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Руководствуясь ст. ст.136, 137, 140, 141, 234 Хозяйственного процессуального кодекса, суд постановил удовлетворить заявление ООО "АМПУ" в лице Администрации Одесского морского порта от 31 августа 2020 года об обеспечении иска - наложить арест на имущество компании - судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения или удаления ГП "АМПУ" или другими лицами по поручению последнего", - говорится в постановлении.

Должником признана компания Mister Drake PC, зарегистрированная в Великобритании, а ее представителем является житель Николаевской области Юрий Голиков. Постановление вступило в законную силу 1 сентября и может быть предъявлено к принудительному исполнению в сроки, определенные ст. 12 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Рассмотрение дела по иску АМПУ к владельцу танкера Delfi о взыскании убытков в сумме 2 млн 355 тыс. 698 грн назначено на 23 сентября.

Напомним, что в ноябре 2019 года танкер Delfi сорвался с якоря и сел на мель возле пляжа "Дельфин", перевернувшись на бок. Специальная комиссия назвала причинами аварии иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

В июне 2020 года рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов. В воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Он сказал, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Он предупредил: если до 20 июля танкер не поднимут, делом займутся правоохранители.

25 июля новая попытка поднять танкер Delfi провалилась. Один из металлических тросов, которыми судно пытались сдвинуть с места, оторвался почти сразу после начала операции. Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что дальнейшие работы будет выполнять Администрация морских портов Украины.

26 августа танкер Delfi удалось поставить на киль. Работы проводит компания "Краншип" без привлечения государственных средств.