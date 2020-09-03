В Германии продают Mercedes SL 55 AMG 2006 с пробегом 54 км

В Германии на продажу выставили новый Mercedes-Benz SL 55 AMG 2006 года выпуска, который проехал всего 54 километра. Его продают за 116 000 евро.

В далеком 2006 году этот Mercedes-Benz SL 55 AMG купил один из жителей Кувейта, являвшийся поклонником спортивных машин, сделанных в AMG. Однако, в итоге он не стал оставлять себе этот родстер, и он в конечном итоге оказался у немецкого дилера.

Автомобиль абсолютно новый. На одометре только 54 километра. Он даже не был зарегистрирован.

Под капотом располагается 5,5 л турбомотор. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5

секунды. Максимальная скорость, благодаря пакету Performance, составляет не 250 км/ч, как у стандартной версии, а 300 км/ч.

В 2006 году новый Mercedes-Benz SL 55 AMG в Германии стоил 133 980 евро. Сейчас такой абсолютно новенький родстер продают за 116 000 евро.