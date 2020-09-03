Ford начал продавать в Украине новый кроссовер

В Украине стартовали продажи нового компактного кроссовера Ford Puma. Компания Ford рассчитывает, что он станет лидером в своем сегменте.

Длина Puma составляет 4186 мм, ширина - 1805 мм, высота - 1537 мм, а колесная база - 2588 мм. Дорожный просвет равняется 166 мм. Привод – передний. Этот кроссовер, несмотря на передний привод, обладает неплохой проходимостью. Помимо всего прочего у него есть режим движения Trail, предназначенный для пересеченной местности.

Водители также смогут воспользоваться режимами движения Normal, Eco, Sport и Slippery (он предназначен для сколькой дороги).

В комплектации Titanium с трехцилиндровым 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. кроссовер стоит от 735 315 грн. Такая версия расходует 5,4 л топлива на 100 км пути.

Комплектация Lux стоит 814 835 грн, а топовая «спортивная» комплектация ST-Line Plus – 841 155 грн.

Есть также версия с мощностью мотора в 155 л.с. Она расходует 5,5 л топлива на 100 км пути.