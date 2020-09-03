Электромобиль Lucid Air стал рекордсменом в дрэг-рейсинге

Американский автопроизводитель Lucid Motors, который готовится к официальной премьере своей первой серийной модели — седана Lucid Air — рассказал о скорости электромобиля на дистанции дрэг-рейсинга. Как заявляет компания, новинка станет самым быстрым серийным электромобилем на рынке.

По информации компании, 1080-сильный полноприводный седан Lucid Air Dream Edition смог проехать классическую дистанцию гонок по прямой в четверть мили за 9,912 секунды с максимальной скоростью на выходе с «квотера» 232,3 км/ч. Как отмечает Lucid Motors, такой результат делает новинку самым быстрым серийным седаном на рынке.

Напомним, флагманская модификация Lucid Air должна получить два электродвигателя суммарной мощностью 1 000 л.с., полный привод и батарею на 130 кВт·ч. Ожидается, что новинка будет поддерживать зарядные станции мощностью до 500 кВт, а сама бортовая электрика будет работать под напряжением 900 В. Премьера серийной модели ожидается 9 сентября 2020 года.

Ранее стало известно, что Lucid Air прошёл в Оберн-Хиллз, штат Мичиган, сертификационные испытания по циклу EPA, которые подтвердили запас хода электромобиля без подзарядки. Официально заявлено, что седан сможет проехать 517 миль (832 км), что делает машину самым дальнобойным электромобилем на рынке. Увеличить запас хода удалось без увеличения ёмкости батареи — аккумулятор Lucid Air, как и сообщалось ранее, будет иметь 130 кВт·ч. О способах, которые позволили поднять автономность модели, инженеры американского автопроизводителя пока не сообщают.



