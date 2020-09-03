ТОП-10 самых крутых автомобилей 90-х

Это у нас 90-е были бедным и в общем депрессивным десятилетием. Мировая экономика переживала невиданный подъем, положительно отобразилось это и на автомобильной отрасли.

В 90-х увидели мир немало ярких моделей, ставших впоследствии культовыми. Мы отобрали для тебя самые крутые автомобили 90-х.

BMW M5

BMW M5 E39 многие считают самой лучшей М5. Оно и неудивительно, ведь у седана 400-сильный атмосферный V8 и 6-ступенчатая МКПП.

Honda NSX

Среднемоторный спорткар Хонда помогал разрабатывать сам Айртон Сенна. Комментарии, как говорится, излишни.

Dodge Viper

Первый Dodge Viper – творение Кэрролла Шелби с огромным восьмилитровым V10 и мускулистым дизайном.

Toyota Supra

Toyota Supra A80 – один из самых культовых японских авто. Для своего времени это была 330-сильная ракета, а тюнеры поднимали ее мощность в два-три раза.

Ferrari F50

Суперкар Феррари создан к 50-летию марки. Примечательно, что его V12 разработали на основе двигателя болида Формулы-1.

Jaguar XJ220

Элегантный суперкар Ягуар был одним из самых продвинутых авто начала 90-х и некоторое время держал мировой рекорд скорости для серийных авто – 349 км/ч.

Nissan Skyline GT-R

Японский Годзилла стал иконой стритрейсеров и несколько раз бил рекорд круга на Нюрбургринге.

Lamborghini Diablo

Суперкар Ламборгини стал одним из символов десятилетия. Он был броским, мощным и очень быстрым. Топовые версии развивали до 340 км/ч.

Bugatti EB110

С технической точки зрения это шедевр: полный привод, квад-турбо, 610 л. с. с 3,5 л объема. Топовый Bugatti EB110 SS достигал 355 км/ч и разгонялся до сотни за 3,2 с. И да, такой был у Шумахера.

McLaren F1

Легендарый McLaren F1 – первый в мире гиперкар. Трехместное купе разгонялось до 386 км/ч и на протяжении 12 лет было самым быстрым авто в мире.