ТОП-10 самых крутых автомобилей 90-х

Это у нас 90-е были бедным и в общем депрессивным десятилетием. Мировая экономика переживала невиданный подъем, положительно отобразилось это и на автомобильной отрасли.

В 90-х увидели мир немало ярких моделей, ставших впоследствии культовыми. Мы отобрали для тебя самые крутые автомобили 90-х.

BMW M5

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

BMW M5 E39 многие считают самой лучшей М5. Оно и неудивительно, ведь у седана 400-сильный атмосферный V8 и 6-ступенчатая МКПП.

Honda NSX

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

Среднемоторный спорткар Хонда помогал разрабатывать сам Айртон Сенна. Комментарии, как говорится, излишни.

Dodge Viper

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

Первый Dodge Viper – творение Кэрролла Шелби с огромным восьмилитровым V10 и мускулистым дизайном.

Toyota Supra

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

Toyota Supra A80 – один из самых культовых японских авто. Для своего времени это была 330-сильная ракета, а тюнеры поднимали ее мощность в два-три раза.

Ferrari F50

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

Суперкар Феррари создан к 50-летию марки. Примечательно, что его V12 разработали на основе двигателя болида Формулы-1.

Jaguar XJ220

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

Элегантный суперкар Ягуар был одним из самых продвинутых авто начала 90-х и некоторое время держал мировой рекорд скорости для серийных авто – 349 км/ч.

Nissan Skyline GT-R

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

Японский Годзилла стал иконой стритрейсеров и несколько раз бил рекорд круга на Нюрбургринге.

Lamborghini Diablo

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

Суперкар Ламборгини стал одним из символов десятилетия. Он был броским, мощным и очень быстрым. Топовые версии развивали до 340 км/ч.

Bugatti EB110

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

С технической точки зрения это шедевр: полный привод, квад-турбо, 610 л. с. с 3,5 л объема. Топовый Bugatti EB110 SS достигал 355 км/ч и разгонялся до сотни за 3,2 с. И да, такой был у Шумахера.

McLaren F1

ТОП-10 самых крутых авто 90-х

Легендарый McLaren F1 – первый в мире гиперкар. Трехместное купе разгонялось до 386 км/ч и на протяжении 12 лет было самым быстрым авто в мире.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)
В Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажировВ Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажиров
В ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работуВ ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работу
На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шинаНа видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина
На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТПНа Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
В августе украинцы купили меньше новых автомобилейВ августе украинцы купили меньше новых автомобилей
В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)
В украинском областном центре засняли редкий электрокар на крутых номерахВ украинском областном центре засняли редкий электрокар на крутых номерах
За полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилейЗа полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилей
В Киеве тестируют новый электронный сервис возврата автомобилей со штрафплощадокВ Киеве тестируют новый электронный сервис возврата автомобилей со штрафплощадок
Производство автомобилей в Украине: все ниже, ниже и нижеПроизводство автомобилей в Украине: все ниже, ниже и ниже
Прекратилось серийное производство одного из самых популярных авто в УкраинеПрекратилось серийное производство одного из самых популярных авто в Украине
В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)
Китайская Baidu завершила разработку компьютера для самоуправляемых автомобилей, дальше — внедрениеКитайская Baidu завершила разработку компьютера для самоуправляемых автомобилей, дальше — внедрение
За один день в Киеве угнали 8 автомобилейЗа один день в Киеве угнали 8 автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости