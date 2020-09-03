Унікальний позашляховик Toyota Land Cruiser продають за $5 тисяч

На онлайн-аукціоні Bring а Trailer продається Toyota Land Cruiser FJ62, який був випущений в 1988 році.

На момент написання матеріалу ставка на Toyota Land Cruiser FJ62 становила трохи більше 5 тисяч доларів. Торги на аукціоні повинні закінчитися через сім днів.

Одометр 32-річного позашляховика Land Cruiser FJ62 показує, що він проїхав 254 тисячі кілометрів.

Машина оснащена 4,0-літровим 6-циліндровим мотором потужністю 155 к.с.. У парі з ним працює 4-швидкісний «автомат», система повного приводу і роздавальна коробка.

У списку обладнання позашляховика числяться кондиціонер, магнітола й електричні склопідйомники всіх дверей.

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