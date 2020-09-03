Украинец за $1200 продает “неудачный Гелендваген“

Украинец за $1200 продает “неудачный Гелендваген“

В Украине на продажу выставили недоделанную копию «заряженного» немецкого внедорожника Mercerdes-Benz G-Class Brabus. За нее просят 1 200 долларов.

Украинский народный умелец решил, что он может сделать копию Mercerdes-Benz G-Class Brabus на базе ЛуАЗ-969 «Волынь».

Конечно, ЛуАЗ-969 – неплохой автомобиль, особенно для своего времени и для той страны, в которой его выпускали. Однако, сделать на его основе знаменитый «Гелендваген» - это слишком смело, на наш взгляд.

Украинец за $1200 продает “неудачный Гелендваген“

Впрочем, украинец, взявшийся за переделку «Волыни» в «Гелендваген», старался. Неплохо у него, например, получилась передняя часть. Однако, дальше что-то пошло не так, и он решил продать свой незаконченный проект.

Украинец за $1200 продает “неудачный Гелендваген“

«Неудачный Гелендваген» сейчас продают за 1 200 долларов. На наш взгляд, вряд ли найдется хотя бы один человек, который захочет стать владельцем этой машины.


Максимов Віталій, Тудей

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